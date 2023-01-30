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الإثنين، 30-01-2023 04:47 م

الوطني لحقوق الإنسان: معنيون بنشر المعرفة الحقوقية حول حقوق الإنسان

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الوكيل الإخباري - عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دورة تدريبية حول معايير حقوق الإنسان، استهدفت ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

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وركزت الدورة التي تستمر لمدة يومين على تقديم مادة تمهيدية (مدخل إلى حقوق الإنسان)، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، فيما يقدم المدربون خلال اليوم الثاني من الدورة محاضرات حول اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، ودور المركز في حماية وتعزيز حقوق الانسان.


وقال مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز، المحامي عيسى المرازيق، إن إعطاء الدورات التدريبية للمجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان، يندرج في إطار الأدوار والمهمات الرئيسية الموكلة إلى المركز بموجب قانونه، ذلك أن نشر المعرفة الحقوقية وتوعية الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص بالمبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان هو في صلب رسالة وأهداف المركز.


وقدم المرازيق خلال محاضرته شرحا حول المركز بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بموجب القانون رقم 51 /2006 بشخصية اعتبارية مستقلة، وهي ذات استقلال إداري ومالي واستقلال تام في ممارسة الأنشطة الثقافية والسياسية والإنسانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

 

وأكد أن رؤية المركز تتمحور حول استكمال بناء مجتمع العدالة والمساوة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم بين أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة الكبيرة.


جدير بالذكر أن من بين مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الدورة، اتحاد المرأة الأردني، وجمعية النساء العربيات، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومراكز الفينيق وعدالة وتمكين وهمم وسواعد التغيير وغيرها من المؤسسات.

 




 

 


 

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