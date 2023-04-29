السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

الأمن يحذر من الحالة الجوية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 11:51 ص

"الوطني لحقوق الإنسان" يطلق بيانه الأول حول انتخابات بلدية باب عمان

WhatsApp Image 2023-04-29 at 11.52.36 AM


الوكيل الإخباري - شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقاً متخصصاً لرصد ومراقبة انتخابات رئاسة بلدية باب عمان - محافظة جرش، وذلك انطلاقا من ولاية المركز بموجب قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وخلال مرحلة فتح الصناديق في الانتخابات التي أجريت اليوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من نيسان 2023، سجل فريق المركز مجموعة من الملاحظات، على النحو التالي:  

اضافة اعلان


1. الالتزام بالإجراءات الأصولية في المراحل التحضيرية لبدء عملية الاقتراع من خلال عد أرواق الاقتراع، وإعداد محضر، وعرض الصناديق قبل بدء عملية الاقتراع، والالتزام بموعد فتح الصناديق وبدء عملية الاقتراع في موعدها المحدد. 


2. ضمان المعازل لسرية الاقتراع، ويسجّل المركز بهذا الإطار الأخذ بتوصيته في تقريره السابق حول مراقبة "انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى للعام 2022"، المتعلقة بضرورة مراعاة المعازل لقصار القامة. 


3. عدم تهيئة مركز الاقتراع "مدرسة جبّة الثانوية للبنين"، والصندوقين رقم (6،7) في مركز اقتراع "مدرسة المصطبة الثانوية للبنين"، وصندوق رقم 8 في مركز اقتراع "مدرسة تلعة الرز الثانوية للبنين – لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث سهولة الوصول. 


4. استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة الاقتراع من قبل اللجان ومندوبي المرشحين في مدرسة المصطبة الثانوية للبنات- صندوق رقم 6، وقد جرى تمرير الملاحظة للهيئة المستقلة للانتخاب، وجرى التعميم على جميع اللجان من قبل الهيئة بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاقتراع. 


5. خلو أقفال صناديق الاقتراع من الأرقام بشكلٍ عام. وجرى تمرير هذه الملاحظة للهيئة المستقلة للانتخاب، وأفادت الهيئة أن التعليمات الناظمة لا تشترط وجود أرقام متسلسلة لأقفال الصناديق.


ويسلّط المركز الضوء على أنّ التقيّد بالمّهل القانونيّة لإجراء الانتخابات العامة أو في حال شغور الموقع يشكّل ضماناً لحق المواطنين في الانتخاب والترشح؛ باعتبارها مُهلاً مُحدّدة وإلزاميّة مرتبطة بمبدأ دورية الانتخابات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9201926102239515936308

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

hqn_alanswlyn

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

485646

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

د

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

e6547b19-0c90-413c-a189-9132486e35eb

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

320232916468614440499

الأمن يحذر من الحالة الجوية

أخبار متعلقة
M63A2982

مندوبا عن الملك .. وزير الأوقاف يرعى انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن وتلاوته - صور

WhatsApp Image 2023-04-09 at 8.37.26 PM

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعوية بعنوان "الحل مشاركة"

1120222916642124433650

13.2 مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في الربع الأول من العام

WhatsApp Image 2023-04-04 at 4.45.49 PM

وزير الأشغال يبحث التعاون مع السفير الياباني

52022612020824233007

توضيح حول تحصيل المخالفات المرورية على المركبات الأجنبية

diamand

كشف تفاصيل محاولة الاستيلاء على حجارة ألماس نادرة في الأردن