الأربعاء 21-12-2022
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الأربعاء، 21-12-2022 11:53 ص

الوطني لحقوق الإنسان يعزي بشهداء الواجب

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الوكيل الإخباري - أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن خالص مشاعر العزاء بشهداء الواجب النقيب غيث قاسم رحاحلة، والملازم معتز نجادا، والوكيل ابراهيم شقارين، من جهاز الأمن العام أثناء تأدية واجباتهم المهنية والوطنية، سائلا العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم والأسرة الأردنية الكبيرة الصبر وحسن العزاء.

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ويؤكد المركز بهذا الصدد على أن استخدام الوسائل غير المشروعة وغير السلمية للاحتجاج يشكل خروجا عن المعايير الدولية لحقوق الانسان والدستور الأردني.


كما ويؤكد المركز على حق الأفراد في التجمع وحرية التعبير عن الرأي في ظل التقيد بالضوابط الدولية والدستورية المشار إليها.


 




 

 


 

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