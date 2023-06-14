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الأربعاء، 14-06-2023 04:35 م

الوطني لحقوق الإنسان ينظم دورة للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة

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الوكيل الإخباري - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان دورة تدريبية لمنتسبي نادي الوفاء لذوي الإعاقة في عمان، لتسليط الضوء على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن الدورة ناقشت مواضيع تتعلق بمدخل إلى حقوق الإنسان، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى دور المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.


يشار إلى أن المركز يسعى بحكم اختصاصه وصلاحياته إلى حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لمعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها.

 




 

 


 

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