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الخميس، 13-10-2022 09:17 ص

الوطني للأمن السيبراني يعلن مسودة نظام ترخيص مقدمي الخدمات

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة مسودة نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2022 للاستشارة العامة.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس يهدف النظام الى تنظيم الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني في المملكة وضمان جودتها من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدم الخدمة وبما يحفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.


وقال المحارمة، إن إعلان مسودة النظام يهدف الى الوقوف على ملاحظات أصحاب العلاقة والمعنيين والمتأثرين بمشروع النظام من أفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص وذلك لتأطير احتياجاتهم ومتطلباتهم ضمن مشروع النظام.


وأشار الى أن مشروع النظام سيكون متاحا على الموقع الرسمي للمركز الوطني للأمن السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي، ويستقبل المركز الملاحظات والتعليقات على مسودة النظام على البريد الالكتروني ( [email protected] ) ولمدة شهر اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية يوم الاحد 13 تشرين الثاني المقبل.

 

وللاطلاع على مسودة التعليمات الدخول على الرابط:

Draft_bylaw_Year_2022.pdf (ncsc.jo ) .


 




 

 


 

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