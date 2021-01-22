الوطني لمكافحة الأوبئة : اعطاء لقاح كورونا للاردنيين قد يكون سنويا

الوكيل الاخباري -

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توقع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة فراس الهواري، الجمعة، وجود حاجة إلى إعطاء اللقاح الواقي من الفيروس سنويا.ودعا هواري إلى بناء مخططات تعتمد على تحور فيروس كورونا المستجد إلى أنواع أخرى.وقال الهواري يُعتقد أن الفيروس المتحور سيكون بشكل عام هو الموجود (عالميا) خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ... ويجب أن نبني مخططاتنا على أن هذا الفيروس سيستبدل نوع بنوع آخر " ، بحسب تلفزيون المملكة.وأوضح أن تحور الفيروس يقتضي الاستمرار على الإجراءات ذاتها والمسارعة بأخذ المطاعيم التي من شانها تخفيف انتشار الفيروس في المجتمع وبالتالي تخفيف احتمال ظهور طفرات جديدة وتحورات جديدة وبالتالي يمكن السيطرة على هذا الفيروس.وتوقع الهواري زيادة عدد الحالات يتبعه استقرار في حال وجود التزام، مضيفاً أن الوضع الوبائي "يتطلب التفكير بفتح القطاعات".ولم يثبت حتى اللحظة أن الفيروس المتحور الفيروسات أشد فتكا أو أنه يتسبب بأعراض أخطر، وفق الهواري الذي أضاف أنه "قد يكون أكثر عرضة للانتشار".