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الخميس، 18-08-2022 11:15 ص

الوكيل يعيد نشر قرارات التعليم العالي حول القبولات الجامعية

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، يعيد "الوكيل الاخباري" نشر قرارات مجلس التعليم العالي بشأن عملية القبول الموحد و التخصصات الراكدة والمشبعة .اضافة اعلان


وجاء في القرارات تخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية، والمتضمن مؤشرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022، وبنسبة 50% في جميع الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل 2022 / 2023، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.

وبحسب القرارات وافق المجلس، على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في 42 تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل 2022 / 2023 نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص، أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.

وجرى البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور صيدلة، صيدلة) في الجامعات الرسمية اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2022 / 2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين، وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص، فضلا عن توجيه الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 للالتحاق بالتخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل، والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات، والكليات الجامعية المتوسطة، حيث سيجري إعلان هذه التخصصات من خلال رابط خاص مدرج على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. 

وتم توجيه الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة، باستحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتأكيد على قرارات المجلس السابقة المتعلقة بعدم الموافقة على استحداث أية تخصصات جديدة راكدة أو مشبعة في سوق العمل، أو مكررة في الجامعات، وإعادة النظر في الخطط الدراسية لجميع التخصصات وتطويرها بحيث تتضمن المهارات الوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض التخصصات، والتي ستزيد فرصهم في الحصول على فرص العمل المناسبة.

وجرى التوجيه، بالاستمرار بالعمل على تطوير متطلبات الجامعة، وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وهي: الريادة والابتكار، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، والمهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، ومهارات الاتصال والتواصل (اللغة الإنجليزية، اللغة العربية)، والبيئة والاستدامة، والطلب من الكليات الجامعية المتوسطة، والجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تزويد مجلس التعليم العالي بتقارير سنوية تتضمن أعداد الطلبة الخريجين من كل جامعة أو كلية جامعية ونسبة تشغيلهم داخل وخارج المملكة موزعين حسب التخصصات.


 




 

 


 

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