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الثلاثاء، 07-09-2021 07:08 م

الوهادنة يتوقع بدء اعطاء جرعات اللقاح المعززة لغالبية المواطنين نهاية العام القادم

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الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة إنه أصبحت القناعة لدى القطاع الصحي بأن المطاعيم هي الأساس لمنع انتشار العدوى، وأن عملية الالتزام والتباعد أصبحت تحتاج إلى جهود كبيرة لضبطها وثبت عدم القدرة على ذلك، ثم وبعد فترة من التعامل مع المطاعيم بدأت تظهر أسئلة متعددة أُشبعت بحثاً حتى برز جديدها وهو: ما هو لقاح كوفيد الذي يمكنك تعزيزه؟.

وأضاف الوهادنة أن غالبية الدول تقوم بتعزيزات لمن يعانون من نقص المناعة، من المتوقع أن يبدأ غالبية الناس في الحصول على التعزيزات بحلول نهاية العام القادم، ربما ستقدم التعزيزات للجميع، وعادةً سيتم إعطاء المعززات بنفس النوع من اللقاح الذي حصل عليه الشخص كما هو متوفر في بلده، لذلك سيتم بتعزيز من شركة Pfizer مع Moderna، باستثناء Johnson وAstraZeneca.

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