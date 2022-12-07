اليرموك تحتفل بـاليوم العالمي لذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري - احتفلت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع أسرة مترجمي الشمال للغة الإشارة، باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي يصادف في الثالث من كانون الأول من كل عام.



وقال عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد ذيابات، إن الجامعة أولت على الدوام فئة الطلبة ذوي الإعاقة جل اهتمامها ورعايتها، حيث أوجدت قسما متخصصا برعايتهم، وتوفير ما يحتاجونه من خدمات ومتطلبات ليتمكنوا من إتمام دراستهم بيسر وسهولة.

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