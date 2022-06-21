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الثلاثاء، 21-06-2022 08:44 م

امانة عمان تكشف حقيقة العثور على مغارة أثرية في حي الطفايلة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف الناطق الرسمي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة حقيقة ما يتم تداوله عن اكتشاف مغارة تحتوي على قطعا أثرية أثناء القيام بأعمال حفريات في حي الطفايلة بعمان.

 وقال الرحامنة ان ما يعتقد أنها مغارة تبين بعد الكشف عليها من قبل الأمانة و الخبراء المعنيين ، أنه بئر ماء مهجور غير مستخدم.

وأضاف الرحامنة أنه تم ردمه حفاظا على السلامة العامة ، حيث تم العثور عليه أثناء عمليات الحفر لتوسعة الشوارع ضمن مشروع تطوير الحي.

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