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الثلاثاء، 06-12-2022 03:08 م

امتحانات الشامل النظرية الأربعاء والنتائج مطلع الشهر القادم

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) عن بدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2023، اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق 7/12/2022م وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة حتى يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022م.

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وأكد الدكتور العجلوني أن الجامعة استكملت الإجراءات اللازمة كافة لعقد الامتحانات النظرية، حيث من المتوقع أن يتقدم لهذه الامتحانات (5702) طالب وطالبة من (51) كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، جميعهم سيتقدمون للامتحان وفقاً للخطط الدراسية الجديدة، باستثناء (13) طالباً سيتقدمون على الخطط الدراسية القديمة، كونهم لم يستنفذوا حقهم بالتقدم للامتحان وفقاً للخطط التي درسوها في كلياتهم.


ومن المتوقع أن يتقدم للورقة الأولى يوم الأربعاء القادم (4301) طالب وطالبة، وللورقة الثانية يوم السبت الموافق 10/12/2022م (4332) طالب وطالبة، وللورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13/12 و14/12/2022م (5047) طالب وطالبة.


وأضاف العجلوني أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ (88) برنامجا دراسيا على الخطط الجديدة، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد (19) قاعة للامتحان النظري موزعة على (15) مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من (350) موظفاً من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.


هذا، وقد فرغت وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومن معالجة نتائج الامتحانات العملية وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب، وكانت هذه الامتحانات قد عقدت خلال الفترة من 19/11 ولغاية 24/11/2022م، وتقدم إليها (3728) طالب وطالبة.


وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الحالية في الأسبوع الأول من الشهر القادم بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.


 




 

 


 

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