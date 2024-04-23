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امتحان نقابة المحامين التحريري لدورة نيسان السبت المقبل

الثلاثاء، 23-04-2024 10:24 ص

امتحان نقابة المحامين التحريري لدورة نيسان السبت المقبل

جامعة-البترا-تستضيف-الامتحان-التحريري-لنقابة-المحامين-لشهر-نيسان-2023-6


الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة المحامين الأردنيين أن موعد الامتحان التحريري للمحامين المتدربين لدورة نيسان لعام 2024 سيكون يوم السبت الموافق 2024/4/27.

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وقالت النقابة في تعميم وجهته إلى كافة المحامين المتدربين إن الامتحان سيعقد في الساعة 11 صباحا في حرم جامعة البترا، على أن يتم التواجد قبل موعد الامتحان بساعة ونصف.

 

وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول المحامين المتدربين إلى الامتحان إلا بإبراز البطاقة الشخصية.

 

ودعت النقابة إلى عدم اصطحاب المرافقين إلى الامتحان وضرورة التواجد بالقاعة المخصصة والالتزام بالمقاعد حسب ما ورد للمشتركين برسائل نصية.

 




 

 


 

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