الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي يدعو الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية لتعزيز دورهم باتخاذ القرار

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تبحث والسفير الهندي تعزيز التعاون الثنائي

ولي العهد يزور خلية أزمة كورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

زراعة بصيرا تباشر بإقامة أول متنزه للعائلات

وزير الصحة : الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص

روسيا تسجل أدنى حصيلة من إصابات كورونا منذ أيلول الماضي

كلنا الأردن تطلق مبادرة المفرق خضراء

ورشة عمل تأسيسية لإطلاق التحالف الوطني الأردني إنصاف

الأحد، 26-12-2021 05:24 م

امسية ثقافية حول كتاب حكايات شعبية من الرمثا

12202121174343158593650


الوكيل الاخباري - نظم ملتقى ألق الثقافي اليوم الاحد، أمسية ثقافية في بلدية الرمثا، لمناقشة وتوقيع كتاب " حكايات شعبية من الرمثا" للكاتبتين عيدة وحمدة الزعبي، الصادر ضمن منشورات وزارة الثقافة بمئوية الدولة الأردنية.

وقدم الكاتب والباحث إسماعيل أبو البندورة قراءة للكتاب، أكد فيها أهمية جمع وتوثيق تراث الأجداد، حفاظًا على هويته ودور الأجيال السالفة في تحقيق النمو الثقافي والتوعية للمجتمع وللأجيال المتعاقبة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sss

الرفاعي يدعو الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية لتعزيز دورهم باتخاذ القرار

1

ولي العهد يزور خلية أزمة كورونا

9201824151410302897969

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

وزارة الزراعة

زراعة بصيرا تباشر بإقامة أول متنزه للعائلات

1220211211722881577312

وزير الصحة : الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص

4

كلنا الأردن تطلق مبادرة المفرق خضراء

أخبار متعلقة
1

مهرجان كرامة يوزع جوائزه على الفائزين بدورته الـ12

1220219195544192375768

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

d489cf02-3804-42cd-b156-67276d8aaff4

10,2 مليون يورو لتنفيذ مشروع صرف صحي في الرمثا

للل

عجلون الأعلى والجنوب بدون أمطار.. تعرّف على كميات الهطول خلال الـ 24 ساعة

1120213010031485308782

افتتاح معرض فني للراحل أنطون باسيل في الكرك

220203132014131627787

مجمع اللغة يفتتح موسمه الثقافي الـ 39 الاثنين المقبل