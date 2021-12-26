امسية ثقافية حول كتاب حكايات شعبية من الرمثا

الوكيل الاخباري - نظم ملتقى ألق الثقافي اليوم الاحد، أمسية ثقافية في بلدية الرمثا، لمناقشة وتوقيع كتاب " حكايات شعبية من الرمثا" للكاتبتين عيدة وحمدة الزعبي، الصادر ضمن منشورات وزارة الثقافة بمئوية الدولة الأردنية.



وقدم الكاتب والباحث إسماعيل أبو البندورة قراءة للكتاب، أكد فيها أهمية جمع وتوثيق تراث الأجداد، حفاظًا على هويته ودور الأجيال السالفة في تحقيق النمو الثقافي والتوعية للمجتمع وللأجيال المتعاقبة.

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