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السبت، 01-04-2023 09:52 ص

انتهاء فترة استلام تصاريح الحج اليوم

حج


الوكيل الاخباري -  تنتهي اليوم السبت فترة استلام تصاريح الحج للأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار.

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ودعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في بيان صدر عنها، المواطنين الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ/ 2023م إلى الإسراع في استلام تصاريح الحج من خلال مديرياتها.


وكانت الوزارة بدأت السبت الماضي، بتسليم تصاريح الحج للمقبولين عبر بوابة الحج الإلكترونية.


يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلنت الأسبوع الماضي ترتيبات الحج لموسم 1444هـ/2023، فيما بلغت حصة الأردن للعام الحالي 8 آلاف حاج وحاجة.


 




 

 


 

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