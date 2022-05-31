انتهاء فترة مجانية نقل عدادات الكهرباء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أنتهت اليوم الثلاثاء الفترة المجانية لنقل ملكية عدادات الكهرباء بعد أن أقرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتزامن مع تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة منذ مطلع نيسان الماضي.

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وقالت الهيئة في وقت سابق إنه تم إصدار 139 الف فاتورة لجميع القطاعات التي شملتها التعرفة الكهربائية الجديدة.



وبينت أن النتائج كشفت انخفاض التعرفة على هذه القطاعات بنسبة تصل 11.5% لشهر واحد فقط.



واكدت ان الفواتير تختلف من شهر الى اخر حسب كمية الاستهلاك وحسب الظروف الجوية.



وشددت على أن أكثر من 90 ٪؜ من الفواتير المدعومة التي اصدرت لم يطرأ عليها تأثر وجزء منها انخفضت فواتيره.



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