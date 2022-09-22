الخميس 22-09-2022
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الخميس، 22-09-2022 07:36 ص

انخفاض أسعار الليمون 10 قروش

خضار2


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2711.982 طن، توزعت على 1617.639 طن خضار،906.955 طن فواكه، و 187.982 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1597.623 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 45 قرش، الليمون من 70 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :



 




 

 


 

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