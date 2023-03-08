الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تسير بعثة لأداء مناسك العمرة

الوكيل الإخباري- سيرت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الأربعاء، بعثة العمرة الأولى للمصابين العسكريين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة لهذا العام، بمشاركة (48) مصابا عسكريا من مختلف المحافظات.

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ونقل مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك خلال وداعه البعثة مباركة وتحيات سمو رئيس الهيئة الأمير مرعد بن رعد للمشاركين، وتمنياته لهم بالعودة السالمة إلى ذويهم ووطنهم، مؤكدا أن تسيير مثل هذه الرحلات يأتي ضمن إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها تجاه المصابين العسكريين وتحقيق التكامل في البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة لمنتسبيها.



ودعا مفتي الهيئة الدكتور عايد عوض الجبور المشاركين إلى التحلي بالأخلاق الحميدة التي حث عليها ديننا الحنيف والالتزام بأخلاق المؤسسة العسكرية الهاشمية، والاستفادة من هذه الرحلة الإيمانية العظيمة للاستزادة من الأجر والثواب.



من جهتهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بهذه الرحلة وشكرهم للهيئة للفتة الكريمة تجاههم، والتي من شأنها تقوية الأواصر وتنمية الجوانب الروحية والإيمانية للمشاركين، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.



وتأتي هذه البعثة استمرارا للنهج الذي اختطته الهيئة في تسيير مثل هذه الرحلات؛ تعزيزا للقيم الروحية ورفع الروح المعنوية لدى المصابين العسكريين من خلال إتاحة الفرصة لهم لأداء هذه السنة المباركة تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره.