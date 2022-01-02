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الأحد، 02-01-2022 08:49 ص

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 6


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 30 ألفا و 308 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الأحد.

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ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 684 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 31 حالة وفاة السبت.


وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 64 ألفا و 277 إصابة.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و20 ألفاً و 785 حالة شفاء.


ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 289 مليوناً و 716 ألفا و 372 حالة، شفي منها 254 مليوناً و 184 ألفا و 183 حالة.


وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 457 ألفا و 335 حالة وفاة حول العالم.


 




 

 


 

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