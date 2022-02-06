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الأحد، 06-02-2022 09:04 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2401.579 طن، توزعت على 1242.260 طن خضار، 923.617 طن فواكه، و235.702 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 197.744 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 70 قرش، بطاطا من 35 إلى 45 قرش، بندورة من 15 إلى 30 قرش، خيار من 40 إلى 75 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد: 

 



 




 

 


 

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