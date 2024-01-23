ارتفاع جديد على سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الخيار في السوق المركزي للخضار اليوم الثلاثاء بفارق 15 قرشًا للكيلو عن يوم أمس، بعدما ارتفع يوم الأحد بمقدار 10 قروش للكيلو.

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حيث وصل سعر الخيار اليوم في السوق المركزي ما بين 50 و80 قرشًا للكيلو.

فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 25 و 40 قرشا للكيلو والبصل بين 20 و 30 قرشا للكيلو .

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الثلاثاء 3175.454 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 177.442 طن .

وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :