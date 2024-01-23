الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

دراسة تكشف مدى احتمال فقداننا وظائفنا لصالح الروبوتات

سرايا القدس تقصف تمركز جنود وآليات إسرائيلية بخان يونس

نتنياهو معبراً عن حزنه الشديد: نشهد كارثة ونعيش أيام صعبة

إطلاق 12 صاروخا من لبنان على مواقع إسرائيلية

الحوثيين: 18 غارة بريطانية وأمريكية على مدننا لن تمر دون عقاب

الأونروا: 750 ألفا في غزة يواجهون جوعا كارثيا

الضمان لـ الوكيل: 2000 طلب جديد لبرنامج استدامة ++ وصرف الدعم منتصف شباط القادم

3410 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

رئيسا هيئة الإدارة العامة وديوان التشريع والرأي يؤديان القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

عاجل

الأونروا: 750 ألفا في غزة يواجهون جوعا كارثيا

الثلاثاء، 23-01-2024 10:24 ص

ارتفاع جديد على سعر الخيار بفارق 15 قرشا للكيلوغرام في السوق المركزي

خيار


الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الخيار في السوق المركزي للخضار اليوم الثلاثاء بفارق 15 قرشًا للكيلو عن يوم أمس، بعدما ارتفع يوم الأحد بمقدار 10 قروش للكيلو.

اضافة اعلان

 

حيث وصل سعر الخيار اليوم في السوق المركزي ما بين 50 و80 قرشًا للكيلو.

 

فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 20 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 25 و 40 قرشا للكيلو والبصل بين 20 و 30 قرشا للكيلو .

 

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الثلاثاء 3175.454 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 177.442 طن  .

 


وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم  :


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1025353373_0_0_3117_1754_600x0_80_0_0_2fb140535a72d409bf497cbcb71ac951

ضبط شخص حوّل منزله لمحطة تحلية مياه غير قانونية في الزرقاء

main_image63bad3f6a7ad7

الضمان لـ الوكيل: 2000 طلب جديد لبرنامج استدامة ++ وصرف الدعم منتصف شباط القادم

1202417141524272895898

3410 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

6559c79b19614

مياه اليرموك تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

1705994847071

رئيسا هيئة الإدارة العامة وديوان التشريع والرأي يؤديان القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

112

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ

أخبار متعلقة
main_image5e7dae3015e5b

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم -لائحة

1220222882635205754940

ارتفاع على سعر البصل في السوق المركزي اليوم

1220232814593793077973

لائحة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

الخضروات 56

تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

42023493719675633410

كم بلغت أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم ؟

320222681647236353886

ارتفاع طفيف بسعر كيلو الخيار بالسوق المركزي اليوم