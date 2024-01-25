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الخميس، 25-01-2024 11:16 ص

انخفاض 5 قروش على سعر كيلو الباذنجان والجزر في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- انخفض سعر كيلو الباذنجان - اسود عجمي- والجزر بسوق الخضار المركزي اليوم الخميس بفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس الأربعاء  . 

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ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق المركزي للخضار والتي وصلت "الوكيل الاخباري" بلغ سعر الباذنجان - اسود عجمي - بين 10 و 25 قرشا للكيلو ، فيما بلغ سعر الجزر بين 30 و 40  قرشاً للكيلو . 

 

واستقرت اسعار باقي الاصناف من الخضار والفاكهة ، حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و 25 قرشا للكيلو ، والخيار بين 50 و 75 قرشا للكيلو .

 

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي 2762.248 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 134.770 طن  .

وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم  :

 


 




 

 


 

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