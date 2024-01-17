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الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

الأربعاء، 17-01-2024 11:02 ص

ارتفاع على سعر البصل في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم الأربعاء 2942.023 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 188.211 طن  .

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي ارتفع سعر البصل الناشف والزهرة  بفارق 5 قروش  للكيلو عن يوم أمس .

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حيث بلغ سعر البصل الناشف اليوم في السوق المركزي بين 25و35 قرشا للكيلو ، فيما بلغ سعر الزهرة بين 15 و25 قرشا للكيلو .

 

فيما انخفض سعر الفلفل الحار والفلفل الحلو بفارق 5 قروش للكيلو ، حيث بلغت اسعارهما بين 25 و35 قرشا للكيلو .

 

وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم  : 



 




 

 


 

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