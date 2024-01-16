لائحة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم 2986.845 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 179.649 طن .



ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي انخفض سعر الزهرة بفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس ، حيث بلغ سعر الزهرة اليوم بين 10 و25 قرشا للكيلو.

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فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و20 قرشا للكيلو ، وسعر الخيار بين 30 و 50 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 20 و40 قرشا للكيلو .



وتالياً لائحة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :



