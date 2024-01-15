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الإثنين، 15-01-2024 10:26 ص

تعرف على أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

الخضروات 56


الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم 3186.747 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 150.993 طن  .

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي انخفض سعر السبانخ بفارق 10 قروش  للكيلو عن يوم أمس ، حيث بلغ سعر كيلو السبانخ اليوم بين 7 و 17 قرشا . 

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فيما استقرت أسعار باقي الأصناف من الخضار والفاكهة حيث بلغ سعر البندورة بين 10 و18 قرشا للكيلو ، وسعر الخيار بين 30 و 50 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 20 و40 قرشا للكيلو .

 

وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم  : 



 




 

 


 

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