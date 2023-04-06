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انضمام فريق البنك المركزي للحوادث السيبرانية الى منظمة "TF- CSIRT"

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الخميس، 06-04-2023 01:16 م

انضمام فريق البنك المركزي للحوادث السيبرانية الى منظمة "TF- CSIRT"

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الوكيل الإخباري - حصل فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي “Jo-FinCERT” التّابع للبنك المركزي الأردني على الاعتراف الدولي من المنظمة العالمية “TF-CSIRT”، ليصبح بذلك أول فريق استجابة في المملكة يحصل على هذا الاعتراف .

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الجدير بالذكر أن منظمة “TF-CSIRT” تعتبر اليوم واحدة من أهم المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الاستجابة للحوادث السيبرانيّة التي توفر خدمات الدّعم الفنّي والتّقني والتّنسيق والتّدريب لأعضائها في مجال الأمن السيبرانيّ، وتضمّ المنظّمة في عضويّتها عدة فرق استجابة من مختلف دول العالم ؛أبرزها دول الاتّحاد الأوروبي.

 

وبهذا السياق صرّح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أنّ هذا الإنجاز يعد خطوة رئيسية في دعم الجهود الوطنيّة لتعزيز قدرات المملكة في مجال الأمن السيبرانيّ، ورفع مستوى تصنيف المملكة في مؤشر الأمن السيبرانيّ العالميّ (GCI: Global Cyber Index)، فضلاً عن أهمية تعزيز أواصر التّعاون مع المنظمّات الدوليّة في مجالات الأمن السيبرانيّ بما يتيح الاستفادة من الخبرات الدوليّة وتبادل المعلومات حول التّهديدات السّيبرانيّة التّي تتعرّض لها تلك الدّول وبخاصّة؛ فرق الاستجابة المعنيّة بالقطاع الماليّ والمصرفيّ.


وبدوره، أكّد المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة في البنك المركزي المهندس إبراهيم الشافعي أنّ الاعتراف الدوليّ بفريق “Jo-FinCERT” جاء بعد الخضوع لعدة جلسات تقييم من منظّمة “TF-CSIRT” للتّحققّ من تلبية كافة الشّروط والمعايير المطلوبة؛ حيث استوفت وحدة الاستجابة في البنك المركزيّ كافّة المتطلّبات اللاّزمة، مّما يعطي مؤشّرًا واضحًا حول مستوى كفاءة فريق الاستجابة الخاصّ بالقطاع الماليّ والمصرفيّ بقيادة البنك المركزيّ الأردنيّ وبما يضاهي فرق الاستجابة الدولية ونظيراتها على مستوى القطاع المالي والمصرفي.

 

وسيتيح الانضمام لفريق الاستجابة “Jo-FinCERT” الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد والخبرات المتخصّصة في مجال الأمن السيبرانيّ، وسيساعد على تعزيز قدراتها في الاستجابة للحوادث السّيبرانيّة والتّعامل معها

 




 

 


 

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