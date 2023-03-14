الوكيل الإخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب قوي على الدينار الأردني عند شركات الصرافة، مدفوعا بالنشاط السياحي وحوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج.

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وقال سلطان الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، إن تزايد الطلب على الدينار يعود لارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين، إضافة إلى زيادة النشاط السياحي بالمملكة، متوقعا تضاعف الطلب على الدينار خلال شهر رمضان المبارك وقبيل حلول عيد الفطر السعيد.



وأشار إلى ارتفاع الطلب على الريال السعودي لارتفاع أعداد المعتمرين بالوقت الحالي، لافتا إلى استقرار الطلب على العملات الأجنبية الأخرى.

