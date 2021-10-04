الإثنين 04-10-2021
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الإثنين، 04-10-2021 04:36 م

انطلاق أعمال مؤتمر المكتبات والأرشيف غداً

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الوكيل الاخباري - تنطلق في المكتبة الوطنية، غدا الثلاثاء، أعمال "مؤتمر المكتبات والأرشيف في المملكة"، والذي تنظمه المكتبة الوطنية وجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

ويشارك في أعمال الدورة الثانية على المستوى الدولي، والدورة الـ 20 على المستوى الوطني باحثون من الأردن والكويت والسعودية والسودان والعراق ولبنان ومصر وفلسطين والجزائر وتونس، إضافة إلى الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات.

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