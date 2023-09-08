انطلاق أعمال مؤتمر طبي بالكرك بمشاركة عربية ودولية

الوكيل الإخباري - بدأت بمركز الحسن الثقافي بالكرك أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الخامس لنقابة الأطباء في محافظة الكرك، والمؤتمر الطبي الثالث عشر لكلية الطب في جامعة مؤتة، بمشاركة عربية ودولية في مختلف التخصصات الطبية.

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وجاء المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بتنظيم من اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء/ فرع الكرك، بالتعاون مع كلية الطب في جامعة مؤتة.



وقال رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة الدكتور يوسف القسوس، بحضور راعي المؤتمر مدير عام الخدمات الطبية الملكية الدكتور يوسف الرزيقات، إن انعقاد المؤتمر جاء بهدف تبادل خبرات التعليم الطبي المستمر في العلوم الصحية والتي هي بتسارع مستمر خاصة التطور التكنولوجي الحديث وثورة المعلومات والفضاء الإلكتروني، مؤكداً ضرورة مواكبة الأطباء لهذا التسارع والاستفادة من هذه الثورة لمصلحة المريض الذي هو حجر الزاوية في العملية الصحية.



وقال نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور زياد الزعبي، إن النقابة تسعى منذ تأسيسها لرفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها والتعاون لرفع المستوى الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين والمحافظة على حقوق وكرامة الطبيب، مؤكدًا أهمية انعقاد المؤتمر لتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والعمل على تبادل الخبرات بين المشاركين بفعاليات المؤتمر .



بدوره، قال عميد كلية الطب في جامعة مؤتة الدكتور فادي سواقد، إن المؤتمر الطبي جاء تحت مسمى التكاملية في الرعاية الصحية ليدل اسمه على مضمونه من خلال التكاملية بين مقدمي الرعاية الصحية من القطاعات الصحية المختلفة الحكومية والعسكرية والجامعية والخاصة والتخصصات الطبية المختلفة في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة.



وأكد أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة مؤتة يكلياتها الطبية في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التعاون مع بقية الشركاء في القطاع الصحي في المنطقة لما لهذا الدور من أهمية كبيرة في تحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن كلية الطب تعد مركزاً رائداً للبحث وتطوير والمعرفة الطبية والعلوم الصحية، مما يضمن تقديم التعليم الطبي المستمر وتطوير المهارات الطبية للأطباء، والمساهمة في توفير أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء فرع الكرك الدكتور عمر المعايطة، إن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على أبرز الأساليب الطبية الحديثة والتقنيات التكنولوجية الطبية الحديثة المستخدمة من قبل الأطباء المميزين في حقولهم التخصصية والدول الرائدة في المجال الطبي وصولا إلى الرقي بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والسعي للنهوض بالقطاع الصحي والطبي.



وقال المنسق العام للمؤتمر أخصائي الجلدية في مستشفى الكرك الحكومي الدكتور علي الصرايرة، إن المؤتمر يأتي كامتداد لسلسلة سابقة من المؤتمرات الطبية على مدار السنوات الماضية، وذلك يؤكد حرص نقابة الأطباء في محافظة الكرك وكلية الطب في جامعة مؤتة على ترسيخ نهج التعليم الطبي المستمر وأيماناً بأن العلم متجدد ومتطور واستكمالاً لما تم إنجازه في المؤتمرات السابقة.



وأشار مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة إلى أن مؤتمر الكرك الطبي يأتي شاهداً على الإنجازات في مستشفى الكرك الحكومي ورفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالاعتماد على التشاركية مع جامعة مؤته عبر اتفاقية مبرمة معها في تشرين الأول عام 2021 والتي جاءت بهدف رفد مستشفى الكرك بكافة التخصصات وتبادل المعرفة والخبرات وترسيخ مفهوم المستشفى التعليمي على أرض الواقع.