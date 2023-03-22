انطلاق خطة إيواء الكلاب الضالة بالزرقاء

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من خطة إيواء الكلاب الضالة التي تنفذها محافظة الزرقاء، بالشراكة مع جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة، وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية التنفيذية في المحافظة.



وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن ظاهرة الكلاب أصبحت مقلقة، ليس على مستوى الزرقاء وحسب، بل في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى أن حالات العقر في الزرقاء تجاوزت 400 حالة، بحسب بيانات رسمية.

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