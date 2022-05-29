الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 29-05-2022 08:45 م

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس في جامعة عجلون الوطنية

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الوكيل الاخباري - إنطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس بعنوان "الريادة والإستثمار"، والذي تنظمه/ كلية إدارة الأعمال في جامعة عجلون الوطنية، بحضور محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد نور الصمادي ورئيس هيئة المديرين في الجامعة الدكتور حسين سعيد.

وأكد رئيس اللجنة الأكاديمية في مجلس التعليم العالي الدكتور اشتيوي العبدالله أهمية المؤتمر الذي يشارك به دول عربية وأجنبية، بالاضافة إلى الأردن، مبينا أن عناوين المؤتمر تسلط الضوء على تحديات التحول الرقمي وأثره على شفافية التقارير المالية، وتحليل البيئة الإستثمارية، وأثر القطاع المصرفي في نمو الإقتصاد، وإستثمار السياحة البيئية .

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