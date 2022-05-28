عون الثقافية تزور الملكية لشؤون القدس وتطلع على نشاطاتها

الوكيل الاخباري - عرض أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون القدس عبدالله كنعان أمام وفد من جمعية عون الثقافية الوطنية لدور ونشاطات اللجنة في نشر الوعي بأهمية قضية القدس وفضح ما تتعرض له المدينة من تهويد وانتهاكات إسرائيلية يومية، وزيادة الجهود العاملة على تثبيت المقدسيين ودعم صمودهم ورفع معاناتهم.



وأشار كنعان إلى أهمية الجوانب الثقافية الحضارية وضرورة تسجيل الذاكرة التاريخية للشعوب؛ لتكون سجلاً خالداً للأجيال القادمة بما في ذلك الذاكرة الوطنية الأردنية حيث نحتفل في هذه الايام بذكرى استقلال المملكة الـ76.

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