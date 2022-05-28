السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

رئيس دولة الإمارات يستقبل الخصاونة ومدبولي

عون الثقافية تزور الملكية لشؤون القدس وتطلع على نشاطاتها

الاحتلال يعتقل 2709 فلسطينيين في الثلث الأول من 2022

ورشة حول التغير المناخي في الزرقاء

حوارية في جرش بعنوان الاستقلال تاريخ وحضارة

بدء أعمال اجتماعات ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في تونس

افتتاح معسكر الإصحاح البيئي بمركز شابات الوسطية

مراكز فحص كورونا طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة - أسماء

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأحد - أسماء

جمعية الفنادق تقدر فترة التعافي الكامل للقطاع السياحي الأردني بـ 3 سنوات

السبت، 28-05-2022 08:56 م

عون الثقافية تزور الملكية لشؤون القدس وتطلع على نشاطاتها

520222411371475224811


الوكيل الاخباري - عرض أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون القدس عبدالله كنعان أمام وفد من جمعية عون الثقافية الوطنية لدور ونشاطات اللجنة في نشر الوعي بأهمية قضية القدس وفضح ما تتعرض له المدينة من تهويد وانتهاكات إسرائيلية يومية، وزيادة الجهود العاملة على تثبيت المقدسيين ودعم صمودهم ورفع معاناتهم.

وأشار كنعان إلى أهمية الجوانب الثقافية الحضارية وضرورة تسجيل الذاكرة التاريخية للشعوب؛ لتكون سجلاً خالداً للأجيال القادمة بما في ذلك الذاكرة الوطنية الأردنية حيث نحتفل في هذه الايام بذكرى استقلال المملكة الـ76.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520222816377591226578

ورشة حول التغير المناخي في الزرقاء

5202223211810113426953

حوارية في جرش بعنوان الاستقلال تاريخ وحضارة

w

افتتاح معسكر الإصحاح البيئي بمركز شابات الوسطية

كورونا 5

مراكز فحص كورونا طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة - أسماء

وزارة الصحة

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأحد - أسماء

w

جمعية الفنادق تقدر فترة التعافي الكامل للقطاع السياحي الأردني بـ 3 سنوات

أخبار متعلقة
360_F_54477507_7plZGXPgeEbg6D9JMRA00SbZMPd5BsL9

عين على القدس يرصد اعتداءات الاحتلال على المقدسيين

5202223145945474915599

الأوبئة : حدوث حالات إصابة بجدري القرود في الأردن وارد

5202218174812309429527

الاردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات الأقصى

520221721654569982627

ورشة إرشادية حول ذبابة ثمار الزيتون في الكرك

5202218164026193323855

سيدات الطفيلة الخيرية تطلق مشروع شباب من أجل التغيير

3202220203847542709181

المكتبة الوطنية تطلق برنامجاً تدريبياً في إدارة الوثائق