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السبت، 24-06-2023 09:56 ص

براتب 700 دينار.. منظمة دولية في عمّان تُعلن عن وظيفة للأردنيين - رابط التقديم

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الوكيل الإخباري - دعت منظمة إنقاذ الطفل الدولية، الأردنيين إلى التقدم لوظيفة (منسق سلسلة التوريد المتجول) من خلال العمل في مكتبها بعمان براتب يصل لـ 700 دينار شهرياً. 

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وبيّن إعلان المنظمة، أن عقد العمل لهذه الوظيفة سنوي، ويجب على من يتم اختياره أن يكون مسؤولا عن توفير القيادة التشغيلية والتكتيكية للمكتب الرئيسي في عمان، من خلال برنامج الشراكة السورية ومكتب NWS عند الحاجة.

وقالت إن من يتم اختياره يكون مسؤولاً عن الدعم الفني والتوجيه في تنفيذ أنشطة سلسلة التوريد لضمان فعاليتها و شفافيتها ونزاهتها والترويج للنهج الذي يركز على العملاء والجودة والنتائج لتلبية الاحتياجات الإدارية والبرامجية.

 

وتاليا رابط التقديم وتفاصيل الوظائف  ( انقر هنا )

 




 

 


 

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