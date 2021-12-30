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الخميس، 30-12-2021 07:46 م

انطلاق فعاليات نادي القرآن الثقافي بنسخته الثانية في جدارا

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الوكيل الاخباري - انطلقت في جامعة جدارا اليوم الخميس، فعاليات نادي القرآن الثقافي بنسخته الثانية تحت شعار "لم نخلق عبثًا".

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد طالب عبيدات، إن اقامة هذه الفعاليات والأنشطة على مدار العام، يأتي لتعزيز الإبداع، والعمل التطوعي والاخلاقيات الدينية التي دعا إليها ديننا الحنيف، مشيدا بدور الطلبة في تحقيق أهداف وغايات نادي القرآن الثقافي، لتكون بوتقة لإنشاء العديد من الاندية الطلابية، التي دعت الجامعة إلى تأسيسها لتفعيل العمل الطلابي، وتشجيع المبادرات الجماعية.

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