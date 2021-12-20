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الإثنين، 20-12-2021 08:31 م

تأهل جامعة الأميرة سميّة للبطولة الدولية في المناظرات

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 الوكيل الاخباري - تأهل فريق من جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا للمشاركة في البطولة الدولية للمناظرات، التي ستُقام في دولة قطر، بعد مشاركته في البطولة الوطنية للمناظرات، التي نظمتها مؤسسة المناظرات والفكر، بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، وبمشاركة 26 جامعة.

وتناولت جولات المسابقة بحسب بيان صحفي اليوم الاثنين للجامعة، موضوعات متنوعة حسب النموذج الدولي المعتمد للمناظرات، في بيئة معززة لقيم الاختلاف الإيجابي والحوار البناء، تمكن المشاركين من صقل مهاراتهم في التحليل، والتفكير الناقد، وتطوير قدراتهم الخطابية واللغوية.

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