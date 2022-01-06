انطلاق مبادرة صحتك غايتنا في بيت شباب إربد

الوكيل الاخباري - انطلقت في بيت شباب إربد اليوم الخميس، مبادرة بعنوان "صحتك غايتنا" التي تنظمها الجمعية الملكية للتوعية الصحية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وقال رئيس بيت شباب إربد هاشم الشناق لـ (بترا) إن المبادرة تشتمل على تجهيز صالة رياضية متكاملة للياقة البدنية للذكور والاناث، حيث سيكون التدريب فيها على مدار الاسبوع، وفي ساعات محددة للجنسين وعلى يد مدربين ومدربات أكفاء لكلا الجنسين .

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