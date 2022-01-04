إربد : ورشة توعوية حول الحد من انتشار كورونا

الوكيل الاخباري - عقد مركز شباب وشابات غربي إربد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل توعوية حول الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن حملة "الك وفيد" التي تنظمها مديرية شباب إربد.



وتحدثت خلال الورشة المدربة هديل بني هاني، عن فيروس كورونا وكيفية انتقاله بين الأشخاص، مبينة أن هذه الحملة تأتي لنشر الوعي لدى أبناء المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص، وذلك عن طريق بث رسائل توعوية لتبني السلوكيات الصحية والسليمة لدى الأطفال واليافعين والأهل للحد من انتشار هذا الوباء وطرق الوقاية منه.

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