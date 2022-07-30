انطلاق معسكر التماسك الاجتماعي في البلقاء

الوكيل الاخباري - انطلق في البلقاء اليوم وضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 " العمل التطوعي عطاء وانتماء" معسكر التماسك الاجتماعي في مركز شباب يرقا للفئة العمرية من (12-14) بهدف تعزيز المهارات الشباب الحياتية، وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات الحياة ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية.



وقال رئيس هيئة الإشراف حاتم زيادات إن معسكرات التماسك الاجتماعي تساهم في إكساب الشباب واليافعين المهارات الحياتية وتعزيز التماسك الاجتماعي بينهم ونشر ثقافة التسامح وتقبّل الآخر من خلال تمارين وأنشطة تفاعلية.

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