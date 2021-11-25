انطلاق مهرجان الزيتون الوطني ومعرض منتجات المرأة الريفية في عمّان

الوكيل الإخباري-ينطلق، الخميس، مهرجان الزيتون الوطني 21؛ ومعرض منتجات المرأة الريفية، خلال الفترة من 25 تشرين الثاني لغاية 4 كانون الأول 2021 في جناح المعارض الكائن في مكة مول، طريق شارع المدينة الطبية.



وقال المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد في بيان سابق، إنّ "المهرجان العام الحالي يتميز بأنه سيقام على مساحة تفوق 11000 متر مربع بما يتلاءم مع مستويات ومعايير المعارض الدولية، وهي مساحة تفوق المساحات السابقة بأربع مرات، مع مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها في ظل جائحة فيروس كورونا".



وسيشارك فيه أكثر من 500 مشارك بين مزارعين ونساء ريفيات ومعاصر وجمعيات وشركات إنتاجية ومدارس زراعية حقلية من أنحاء المملكة كافة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد الفحوص المخبرية لزيت الزيتون التي تباع لمرتادي المهرجان والمستهلكين، وفق نظام دقيق لضمان جودة الزيت وضبط عمليات البيع في أرض المهرجان، لتحديد جودته ونكهته المفضلة وفق معايير عالمية.



وبيّنت مديرة التنمية الريفية وتمكين المرأة في وزارة الزراعة عبير الصعوب، أن "المديرية ستكون مشاركةً في المهرجان لغايات التنسيق والتشبيك مع المزارعين والجمعيات والسيدات الريفيات من خلال مديريات الزراعة في شتى محافظات الوطن؛ لضمان مشاركة فاعلة وعادلة".



وبين مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي بكر البلاونة، أن "إحصاءات وزارة الزراعة لأعداد أشجار الزيتون في الأردن بنحو 18 مليون شجرة، بما فيها أقدم السلالات المتمثلة بأشجار المهراس التاريخية المعمرة.



ويأتي المهرجان ليكون نافذةً تسويقيةً للنساء الريفيات والمزارعين من ذوي الدخل المحدود، ويحد من الاختناقات التسويقية، ويضمن للمستهلك شراء منتج آمن وموثوق بشكل مباشر.

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