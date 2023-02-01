انقاذ أشخاص حاصرتهم الأمطار داخل مركباتهم بالقرب من سيل الزرقاء

الوكيل الاخباري - قال العقيد المهندس محمد خريسات مدير دفاع مدني الزرقاء، إنه ورد بلاغ حول وجود مركبات محاصرة على احد الطرق المحاذية على طريق سيل الزرقاء.



وأضاف خريسات في تصريحات صحفية أنه تم التعامل مع البلاغ وإنقاذ شخصين، مهيبا بالمواطنين إلى الابتعاد عن مجارى السيل "لأنه يشكل خطورة".



وأشار إلى أنه تم اغلاق طريق وادي القمر احترازيا، والتعامل مع حريقين في الزرقاء.



وبين أن فرق الغطاسين منتشرة على الجسور كافة في الزرقاء للتعامل مع أي طارئ.

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