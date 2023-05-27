"اونروا الأردن" تحصل على أقل من ربع متطلباتها المالية في 5 أشهر

الوكيل الاخباري - حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 22% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين.

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وأوضح تقرير للمفوضية في الأردن حصلت على 87.628 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار بما يمثل نسبة 22.46% من إجمالي متطلبات العام الحالي، وذلك حتى 23 أيار 2023.



وبذلك، فإن المفوضية لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 302.481 مليون دولار.



ويستضيف الأردن قرابة 61 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 659941 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 740676 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى منتصف أيار 2023.

