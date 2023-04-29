تنشيط السياحة: الأردن يزخر بالمعالم المتنوعة

الوكيل الاخباري-

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أكد المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، السبت، أن الأردن به كل المعالم السياحية والتنوع، مشيرا إلى وجود مواقع سياحية دينية.وأضاف عربيات، خلال مشاركته في أعمال منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، أن الأردن أفضل مكان لسياحة الأفلام.ودعا إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للأماكن السياحية في الأردن.وفي رده حول مطلب بإنشاء فندق في محافظة عجلون قال عربيات إن المحافظة لا تحتاج فنادق، إنما تحتاج بيوت ضيافة، مضيفا أنه يجب إصدار قرار بتنظيم عملية تحويل الأراضي الزراعية لمشاريع فندقية لتقليل الكلف.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات السياحية ميشيل نزال، أن السياحة أكبر مورد رزق للشعب.وأكد نزال أن هناك مجالات يمكن استغلالها، حيث إن الأردن مليء بالآثار.وأشار إلى أن عمالة أردنية كبيرة انسحبت من القطاع السياحي للعمل في الخليج، موضحا أنه يجب تدريب عمالة سياحة جديدة لتغطية النقص الذي حصل.