انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

الوكيل الإخباري - ينتهي اليوم الأحد، موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين، وفق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التي أكدت أنه لا تأجيل لموعد تقديم إقرارات الضريبة.



وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أعلنت عن دوام جميع المديريات والمراكز التابعة لها يومي السبت والأحد 29- 30 نيسان لتمكين المكلفين الذين لم يقوموا حتى الآن بتسديد الضرائب المترتبة عليهم من تسديدها قبل انتهاء الفترة القانونية.



وطلبت الدائرة من المكلفين الذين لم يقوموا حتى بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 تقديمها قبل انتهاء الفترة القانونية في الـ 30 من نيسان ودفع المبالغ المعلنة فيها تجنبا لتعرضهم للغرامات والإضافات القانونية والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.



وأوضحت الدائرة أن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة المترتبة على المكلفين تتم إلكترونيا على مدار الساعة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني والوسائل الإلكترونية.

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وبحسب الضريبة بإمكان المكلفين الذين يحملون أرقاماً ضريبية وغير مشتركين بخدمات ‏الحكومة الإلكترونية حتى الآن الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً دون مراجعة الدائرة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار عنوان ‏مستخدم جديد.

