ايعاز حكومي بإجراء أعمال لتعزيز السلامة المرورية بفتحات التفاف نزول صافوط

الوكيل الاخباري - أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، باجراء الأعمال اللازمة لتعزيز السلامة المرورية بفتحات التفاف نزول صافوط بلواء عين الباشا في محافظة البلقاء، والبدء بتنفيذها بشكل فوري.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها أبو السمن رافقه فيها المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان، للاطلاع على واقع فتحات الالتفاف والمقترحات التي من الممكن تنفيذها.



وأكد أبو السمن، ضرورة دراسة الحلول المرورية بما يتناسب مع واقع الحال وطبيعة حركة المركبات في المنطقة بما يعزز عناصر السلامة المرورية على الطريق؛ لكون الطريق يشهد حركة مرورية كثيفة ونشطة في جميع الأوقات ويستخدم بشكل كبير ومستمر من قبل الشاحنات المحملة بجميع انواع المواد.



وبين أن الوزارة ستقوم بوضع مخففات سرعة عاكسات المنيوم ارضية على الطريق بالقرب من التحويلات واتخاذ الاجراءات التي تعزز السلامة المرورية بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الامن العام؛ لحين تنفيذ الحلول الدائمة.



وشدد على ضرورة التنفيذ وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا، وتزويده بالأعمال المقترح تنفيذها وبشكل فوري مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانى عن تعزيز عناصر السلامة المرورية على الطرق ضمن الاختصاص.

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