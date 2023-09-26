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الثلاثاء، 26-09-2023 05:15 م

ايعاز صادر عن وزير المياه والري

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الوكيل الاخباري- قام وزير المياه والري، المهندس رائد ابو السعود وفور اداءه القسم امام جلالة الملك ظهر اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة الى شركة مياه الاردن مياهنا التقى خلالها رئيس هيئة المديرين م. سعد ابو حمور و الرئيس التنفيذي م. محمد العوران مشددا على رفع مستوى الجاهزية والآداء والبدء باعداد خطط عمل لصيف ٢٠٢٤ و ديمومة خدمة المياه والصرف الصحي لجميع المشتركين في المحافظات التابعة للشركة و تفهم المواطنين وشراكتهم الاستراتيجية مع قطاع المياه، وضرورة امتلاك خطة فنية قادرة على مواجهة التحديات المائية، ولا سيما في وقت اشتداد الطلب على المياه.

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واعتبر أبو السعود أن التوزيع العادل والمدروس للحصص المائية على المشتركين؛ سيتكفل بمد الناس باحتياجاتهم المائية، إلى جانب خفض مستوى الشكاوى، بعد العمل على تصويبها، مؤكدا على ضرورة تنفيذ التعليمات والدقة في اصدار فواتير المياه وفي مواعيدها المحددة والتعامل بمنتهى المسؤولية مع ملاحظات المواطنين .

كما تفقد الوزير وعدد من مسؤولي المياه مركز التحكم والسيطرة واستمع الى شرح مفصل عن واقع التزويد المائي وابرز الشكاوي الواردة موعزا بسرعة معالجتها فورا . 


بدوره اعتبر الرئيس التنفيذي المهندس محمد العوران أن توجيهات الوزير ومتابعته الحثيثة للقطاع المائي، بمثابة خطة تنفيذية للمحافظة على الأمن المائي الوطني، في وقت نحتاج به كل قطرة ماء، واستخدامها بكفاءة وفاعلية، مؤكداً على أن الشركة تولي جل اهتمامها لتوزيع الحقوق المائية بعدالة بين المشتركين.

 




 

 


 

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