ايعاز من الخصاونة بشأن حملة اليوم الوطني للعلم الأردني

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في كتاب وجهه الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات والبلديات وامانة عمان الكبرى بإعادة نشر فيديو نشيد العلم ورفع العلم بالقياسات المختلفة على مباني الوزارات والمؤسسات والهيئات والبلديات والجامعات والمدارس والبيوت.



وأعلن الخصاونة عن فعاليات حملة اليوم الوطني للعلم الأردني اعتبارا من تاريخ 12/4/2023.



ووجه الخصاونة برفع العلم في مختلف الشوارع من قبل امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطتي العقبة والبترا ،والقيام بحملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الالكترونية ومع شركات الاتصالات تضمن نشر رابط نشيد العلم ونغمة خاصة بالعلم وحملة رفع العلم من قبل مجموعة من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

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