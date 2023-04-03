الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

محاضرة في الكرك حول تصنيع السماد العضوي

وفاة بحادث سير على الطريق الخلفي للعقبة

روسيا تتهم أجهزة أمن أوكرانية بتفجير مقهى سانت بطرسبورغ

نائب المستشار الألماني يجري زيارة مفاجئة لكييف

تعزيزات عسكرية روسية باتجاه الحدود مع فنلندا ردا على انضمامها للناتو

ايعاز من الخصاونة بشأن حملة اليوم الوطني للعلم الأردني

على الجانب السوري.. 16 إصابة من موظفي المنطقة الحرة السورية الأردنية بانفجار عبوة ناسفة

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

الفيروس القاتل.. الصحة تكشف أعراض "ماربورغ" ونسبة الوفيات وطرق العلاج

الخصاونة: سياسة البنك المركزي حافظت على استقرار الدينار الأردني

الإثنين، 03-04-2023 09:38 م

ايعاز من الخصاونة بشأن حملة اليوم الوطني للعلم الأردني

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في كتاب وجهه الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات والبلديات وامانة عمان الكبرى بإعادة نشر فيديو نشيد العلم ورفع العلم بالقياسات المختلفة على مباني الوزارات والمؤسسات والهيئات والبلديات والجامعات والمدارس والبيوت.

وأعلن الخصاونة عن فعاليات حملة اليوم الوطني للعلم الأردني اعتبارا من تاريخ 12/4/2023.

ووجه الخصاونة برفع العلم في مختلف الشوارع من قبل امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطتي العقبة والبترا ،والقيام بحملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الالكترونية ومع شركات الاتصالات تضمن نشر رابط نشيد العلم ونغمة خاصة بالعلم وحملة رفع العلم من قبل مجموعة من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202323212313476021344

محاضرة في الكرك حول تصنيع السماد العضوي

الدفاع المدني 4

وفاة بحادث سير على الطريق الخلفي للعقبة

image (10)

محاضرة حول فضائل رمضان بالأغوار الشمالية

تعبيرية عن الحبس

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

3202323113840755874180

محاضرة في العقبة عن فضائل الصيام وأحكامه

1680532364443

وزير التربية والتعليم: نعمل على وضع مناهج جديدة في العام الدراسي المقبل

أخبار متعلقة
640ef6bcb216e

توقع استكمال أعمال إعادة تأهيل محطة مياه زي أيار المقبل

image (6)

الخصاونة: وعدنا بإنجاز طريق حمرة الصحن- دير علا دون تأخير

wvsqjEsUS8BF24NVHzaf6KvW4SQre8FV0gDLLMfm

الحبس سنتين لمن يتعرض للمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد في الأردن

333049942_764280038215071_4804464075205014362_n

قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

1678625233322

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن