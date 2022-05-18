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الأربعاء، 18-05-2022 05:24 م

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية باستخدام الشعار الجديد الرسمي بمناسبة احتفالات المملكة الاردنية بعيد الاستقلال السادس والسبعين.

ووجه الخصاونة لطباعة التصاميم وتعليقها على المركبات الحكومية والمباني والمديريات والفروع التابعة لها في محافظات المملكة.

كما اوعز الخصاونة الى تعليق التصميم على الطرق الرئيسية التابعة للبلديات وامانة عمان الكبرى ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واقليم البتراء التنموي السياحي ومباني سفارات المملكة في الخارج والطرق الخارحية التي تربط بين المحافظات ومباني المطارات والموانئ والمعابر الحدودية.

وشدد الخصاونة على ان يتم الالتزام الكامل بدليل ارشادات استخدام الشعار والتصاميم والبدء في الاعلان عن هذه المناسبة في 20/5/2022 ولغاية 30/5/2022.

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