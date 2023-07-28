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الجمعة، 28-07-2023 05:34 م

بؤر بيئية ساخنة تشوه البيئة والطبيعة في عجلون

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الوكيل الاخباري - تعتبر المقالع من أكثر البؤر البيئية الساخنة في محافظة عجلون التي تشكل خطراَ على البيئة والطبيعة والإنسان .

وطالب عدد من المهتمين بالشأن البيئي والسياحي في المحافظة بضرورة تفعيل التشريعات التي تضمن إيجاد الحلول الجذرية للآثار التي تخلفها المقالع وعدم قيام أصحابها بعدم تأهيل المنطقة بعد انتهاء الأعمال فيها .

وأكد مدير مديرية حماية البيئة في عجلون الدكتور مشعل الفواز، أن المديرية وبالتشاركية مع الجهات المعنية بالصحة والبيئة تنفذ جولات رقابية ميدانية على أماكن تواجد البؤر البيئية، حيث أغلقت خمسة مقالع وحررت 54 مخالفة إضافة إلى تعاملها مع العديد من الشكاوى البيئية .

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وبين، أن المديرية تعطي تركيزاً للجانب التوعوي وتنفيذ حملات تطوعية منها النظافة وزراعة الأشجار لتعزيز الوعي بأهمية البيئية والحفاظ عليها .

 

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