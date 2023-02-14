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الثلاثاء، 14-02-2023 02:00 م

بتوجيهات ملكية إدخال الطفل عمر عرفة مدينة الحسين لاستكمال علاجه

عمر


الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية، أُدخل الطفل عمر عرفة (12 عاما)، مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه بعد تعرضه للعقر من كلاب ضالة أثناء عودته من المدرسة في منطقة جاوا الأحد الماضي.

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وفور إصدار التوجيهات الملكية، تواصل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي مع ذوي الطفل، وأبلغهم بتوجيه جلالة الملك بتقديم الرعاية الصحية الشاملة له.


وكانت والدة الطفل، قالت، في تصريحات صحيفة، إن نجلها تعرض لإصابات بالغة في وجهه وأجزاء متفرقة من جسده، بسبب مهاجمة كلاب ضالة له أثناء عودته من المدرسة، مناشدة بضرورة تقديم المساعدة لهم لإكمال علاج الطفل.


 




 

 


 

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