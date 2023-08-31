بحث آليات تعزيز التعاون بين الجامعات الأردنية والتركية

الوكيل الاخباري - بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، مع وفد من الجامعات التركية، آليات تعزيز التعاون الثنائي.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أكد الدكتور الدبعي خلال لقائه الوفد التركي في مكتبه بالوزارة، بحضور عدد من مديري المديريات والوحدات المعنية والملحق التجاري التركي بالسفارة التركية في عمان، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، مستعرضا مميزات قطاع التعليم العالي الأردني، وعناصر جذب الطلبة الوافدين واستقطابهم للدراسة في الجامعات المحلية.



وأشار إلى نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لعام 2023، الذي صدر أخيرا، ومرونة هذا النظام في مساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على الاعتراف بالجامعات العالمية المتميزة وذات السمعة الطيبة، وفتح المجال أمام الطلبة للالتحاق بها، خاصةً وأنه لا يشترط أن تكون الجامعة مدرجة ضمن أحد التصنيفات العالمية كما لا يشترط أن تقوم الجامعة بتقديم طلب للحصول على الاعتراف بها.



وناقش الطرفان آلية تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين العاملين في الجامعات الأردنية والتركية.





