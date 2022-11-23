الأربعاء 23-11-2022
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الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة
مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع
حافلة سياح تعلق على منحدر خطير في جرش - صور
بحث استحداث ملاعب لذوي الإعاقة في جامعة آل البيت
أخبار الشركات
أخبار الشركات
عرموش للاستثمارات ماكدونالدز الاردن ترافق 50 يتيماً من قرى الSOS لحضور مباراة الأردن وإسبانيا
صافي أرباح "كابيتال للإستثمارات" تقفز بنسبة 46% وتصل إلى 4 ملايين دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري
تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية للمنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022
يوم الطفل العالمي
كورونا
كورونا
بكين تغلق المتنزهات والمتاحف بعد زيادة الإصابات بكورونا
إصابة رئيس الحكومة المغربية بفيروس كورونا
مفاجآت صادمة يكشفها الرنين المغناطيسي للدماغ بعد كورونا